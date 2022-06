Stockerau: Andreas Kaiser wird der neue Pfarrer

Mit Andreas Kaiser wird der Pfarre in Zukunft ein Niederösterreicher vorstehen: Er wurde 1972 in Reichenau an der Rax geboren und am 1. September 2000 ins Priesterseminar aufgenommen. 2006 wurde er zum Priester geweiht.

Nach mehreren Stationen in Wien übernahm er den heutigen Pfarrverband Zellerndorf im Retzerland, bevor er Pfarrmoderator der Pfarre Ober St. Veit wurde. Am 1. September wird er nun die Stockerauer Stadtpfarre sowie den Pfarrverband Am Jakobsweg-Weinviertel, der aus fünf Pfarren besteht, leiten.

"Der Herr Erzbischof ist der Meinung, dass meine Fähigkeiten und Talente in dieser Situation dort gut eingesetzt wären", so Kaiser in einem Schreiben an seine Pfarrmitglieder, in dem er seinen Abschied bekannt gab. Wer Kaiser in Wien nachfolgen wird, ist noch offen.