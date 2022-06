Stockerau: Lenautheater hat ab Herbst eine neue Intendatin

Die neue Theaterleiterin Eva Kronberger hat klare Ziele: „Wir setzen all unser Engagement und unsere Motivation daran, nach der Pandemie das Publikum wieder für Theater und Kultur zu begeistern.“ Mit einem Programm, das diesmal den Schwerpunkt auf niveauvolle heitere Unterhaltung legt, will das Lenautheater in der neuen Saison ab Oktober u.a. wieder Sprech- und Musiktheater, Lesungen, Kabarett und ein Konzert anbieten.

Natürlich gibt es auch wieder das Kasperltheater sowie Kinder- und Jugendvorstellungen für die jungen Gäste. „Wir freuen uns sehr auf Stammgäste und hoffen natürlich auch auf neues Publikum, das das einmalige Angebot des Theaters in unserer Stadt nutzt,“ erklärt Eva Kronberger.