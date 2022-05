A22-Ausbau: Bürgerinitiative übt Kritik an geplanten Lärmschutzwänden

Umweltverträglichkeitsprüfung ist das Ziel

Doch auch im Hinblick auf das Verkehrsaufkommen seien Lärmschutzwände keine nachhaltige Lösung; derzeit brausen rund 70.000 Fahrzeuge pro Tag über die A22 und an Stockerau vorbei, mit dem Ausbau würden laut Initiative Kapazitäten für bis zu 120.000 Fahrzeuge pro Tag geschaffen werden. "Vom möglichen Verkehrszuwachs hat die Asfinag nur ein Drittel berücksichtigt. Und auch in Sachen Lärm orientiert sich an den gesetzlichen Grenzwerten, die laut WHO längst überholt sind", so die Sprecher.

Doch die Initiative wartete nicht nur mit Kritik, sondern auch mit Vorschlägen auf: Eine Geschwindigkeitsreduktion im Streckenabschnitt könnte den Lärm in einem ersten Schritt deutlich reduzieren. Eine langfristige Lösung wäre der Bau einer Grünbrücke, die die Stadt nicht nur schützen könnte, sondern auch eine Verbindung zur Au herstellen würde. "Es gibt solche Grünbrücken bereits an der A22, nämlich vier im Wiener Gebiet", so die Argumentation. Allerdings kostet der Bau Geld - Geld, das die Asfinag aus freien Stücken nicht in die Hand nehmen wird.