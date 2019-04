Donauufer-Autobahn: 80 Millionen für Ausbau auf drei Spuren

Für die Politikerin ist die Parteienstellung der Stadtgemeinde in einem möglichen UVP-Verfahren eines der ersten Dinge, welches sie als Bürgermeisterin angehen will. „Die Asfinag sind Straßenbauer und sie haben natürlich andere Interessen, als die Stadtgemeinde. Wir brauchen in einem möglichen UVP-Verfahren Parteienstellung, damit auch unsere Forderungen berücksichtigt werden. Daran arbeitet aber bereits ein Rechtsanwalt.“

Tunnel kommt nicht

Zum Thema Umweltschutz hat sich auch bereits eine Bürgerinitiative gegründet. Bis Ende März lief eine Petition zur Einhausung der Donauufer-Autobahn. Geht es nach den Plänen der Organisation, soll die zukünftige Trasse komplett im Untergrund verschwinden, damit die nahe gelegene Au sowie die Bevölkerung der Stadt vor Lärm geschützt sind.

„Zu teuer“, heißt es vonseiten der Asfinag. Die rund 300 Millionen Euro, die so ein Tunnel verschlingen würde, stehen laut Asfinag in keiner Relation zu den 80 Millionen Euro, die das Projekt inklusive Lärmschutzwände auf beiden Seiten tatsächlich kosten wird.

Höheres Verkehrsaufkommen

Wichtig für die künftige Bürgermeisterin Völkl ist auch, dass die Pläne von 2009 adaptiert werden: „Das Verkehrsaufkommen ist in diesem Bereich höher als noch vor zehn Jahren. Und jeder, der das Teilstück beim Knoten Stockerau kennt, weiß, dass es dort täglich in der Früh staut.“ Laut Asfinag wurden alle relevanten Daten für den Ausbau neu erhoben und entsprechend abgeändert.

Völkl spricht auch von einer gestiegenen Unfallhäufigkeit. Dies kann statistisch aber nicht belegt werden. Laut den aktuellsten Zahlen der Statistik Austria gab es 2017 auf dem Teilstück zwölf Unfälle mit Personenschaden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Stockerau ortet kein Steigen der Unfallzahlen.