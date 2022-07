Große Sommerbaustelle auf der Langenloiserstraße in Krems

Gleichzeitig mit den Sommerferien starten traditionell auch viele Straßen-Baustellen. So auch am Montag auf der Langenloiserstraße in Krems. Auf einer Länge von knapp einem halben Kilometer wird die Fahrbahn zwischen Stratzingerstraße und Hausnummer 91 in den Ferienmonaten aufgegraben.

"Dringend anstehende" Arbeiten

Bis Ende August werden laut der Stadt Krems "dringend anstehende" Leitungssanierungsarbeiten für Wasser-, Strom- und Gasversorgung durchgeführt. Dafür muss die Straße halbseitig gesperrt werden.