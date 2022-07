NÖ Landesregierung setzt sanfte Schritte gegen die Sommerwelle

Während sich viele in den Ferien auf eine Auszeit freuen, macht das Coronavirus aktuell keine Pause. Die will sich auch die NÖ Landesregierung nicht gönnen, weshalb man sich am Donnerstag zur Lagebesprechung traf.

"Keine Explosion"

Notwendig machen das bis zu 2.800 Neuinfektionen täglich, die in den letzten eineinhalb Wochen verzeichnet wurden. „Die Zahlen steigen stark, es ist aber keine Explosion“, fasst Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zusammen.

Mit den Infektionszahlen steige auch die Nachfrage nach Impfungen: „Dreimal so viele Menschen wie noch vor einem Monat möchten sich impfen lassen.“ Als Antwort darauf werden nun die Betriebszeiten der neun Impfzentren ab 16. Juli ausgeweitet. Ab dann wird auch samstags zwischen 10 und 15 Uhr geimpft. Außerdem sind wieder bis zu drei Impfbusse unterwegs, auch Immunisierungen bei 600 niedergelassenen Ärzten sind möglich.