Corona-Zahlen steigen: Wien berät über Beschränkungen

Die bevorstehende Coronavirus-Sommerwelle ruft in Wien erneut die Politik auf den Plan. Für heute, Donnerstag hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Beratungen mit den medizinischen Krisenstab anberaumt. Danach soll eine Pressekonferenz stattfinden, in der mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen präsentiert werden.

Ludwig hält sich bedeckt

Ob es tatsächlich neue Regelungen geben wird und welche Maßnahmen angedacht werden, sei derzeit noch unklar, heißt es aus dem Rathaus. Verschärfungen seien demnach möglich, es könnte aber auch beim derzeitigen Stand bleiben. Ludwig hält sich - wie das bei Beratungen in den letzten beiden Jahren auch der Fall war - bedeckt.

Wien ist derzeit das einzige Bundesland, in dem nach wie vor strengere Corona-Maßnahmen gelten, als im Rest des Landes. Sowohl in den Apotheken als auch in den Öffis ist weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Dem Vernehmen nach sei eine Ausweitung der Maskenpflicht auf den lebensnotwendigen Handel - etwa auf Supermärkte - nicht ausgeschlossen.