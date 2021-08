Unterwaltersdorferin brillierte als Goldenes Cowgirl

Die 22-Jährige stammt aus Unterwaltersdorf im Bezirk Baden, ihr Wallach „An Awesome VP“ ist in der bekannten Reitsportanlage Magna Racino in Ebreichsdorf untergestellt. Ihren Eltern verdankt die Westernreiterin die Liebe zum Sport.

Schranz studiert Jus an der Sigmund-Freud-Privatuniversität. Zurzeit absolviert sie ein Praktikum in einer Wiener Anwaltskanzlei. „Beruflich sehe ich mich eher in einer Kanzlei als im Stall“, gibt Schranz zu. „Das Reiten bleibt eine Freizeitbeschäftigung.“ Jedoch eine sehr aufwendige: Mindestens alle zwei Tage trainiert Schranz mit ihrem Pferd. Die restliche Zeit verbringt sie am liebsten mit ihrem Hund im Prater.

Das nächste Turnier steht bereits an: Anfang Oktober treten Schranz und „An Awesome VP“ bei der internationalen deutschen Meisterschaft in Aachen an. „Man darf nicht vergessen: Hinter unserem Können steckt jahrelange Übung. Nur dadurch sieht es so einfach aus“, sagt Schranz, bevor sie sich zurück in den Sattel schwingt.