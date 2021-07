Olympia: Wiener Neustädter ist Österreichs einzige Fünfkampf-Hoffnung

KURIER: Wie geht es Ihnen? Sind Sie nervös?

Gustav Gustenau: Jetzt gerade geht es mir sehr gut. Die letzten Wochen waren voller harter Trainings, jeder Tag war wie ein kleiner Wettkampf. Aber je näher die Spiele jetzt endlich rücken, desto größer ist die Vorfreude – und desto lieber quält man sich für die letzten Trainingseinheiten, weil man weiß, dass es bald losgeht.

Das glaube ich – immerhin haben Sie seit Jahren auf dieses Ereignis hintrainiert.

Das stimmt. 2016 habe ich meinen jetzigen Trainer, Thomas Daniel (erfolgreichster Fünfkämpfer der österreichischen Sportgeschichte und Sechstplatzierter bei den Olympischen Spielen 2012 in London, Anm.), gebeten, mich für die Spiele 2020 zu trainieren. Er war am Anfang sehr zögerlich, aber ich meinte, wir hätten nichts zu verlieren. Der Moderne Fünfkampf ist in Österreich leider eine Randsportart und wird in der Öffentlichkeit wenig wertgeschätzt. Ich hoffe, dass ich das mit meiner Qualifikation für Olympia ändern kann. Das war unser großes Ziel. Was wir in den vergangenen Jahren im Blick hatten, haben wir erreicht, wir können jetzt schon stolz sein.