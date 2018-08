Juniorvizeweltmeister im Modernen Fünfkampf träumt von Tokio

Was gefällt Ihnen an dem Sport?

Der Fünfkampf ist so vielseitig und facettenreich, das hat mir von Anfang an gefallen. Kein Trainingstag ist wie der andere.

Wie hat sich der Sport in den vergangenen Jahren verändert?

Generell ist das Niveau der Athleten heute viel höher als in den letzten Jahren. Früher konnte man Schwächen in manchen Disziplinen bis zu einem gewissen Grad kompensieren, heute muss man, um ganz vorne mitspielen zu können, in jeder Sportart zu den Besten gehören.

Wie viel Training steckt hinter Ihrer Leistung?

Sehr viel – ich trainiere bis zu 48 Wochen im Jahr, sechs Tage die Woche, drei bis vier Trainingseinheiten pro Tag. Mein Trainingsplan ist mein Dienstplan beim Bundesheer. Pro Saison stehen ein bis zwei Hauptwettkämpfe an, auf die hauptsächlich hintrainiert wird, daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Turniere. Man kann jedoch nie vollständig vorbereitet sein, es gibt immer einen Faktor X, den man nicht beeinflussen kann. Etwa seinen Fechtpartner oder das Pferd, das einem zugeteilt wird.

Das war Ihre letzte Saison bei den Nachwuchsathleten, ab kommender Saison starten Sie in der allgemeinen Klasse. Sie sind derzeit Österreichs einziger erfolgreicher Fünfkämpfer. Was ist das nächste große Ziel?

Jetzt steht erst einmal eine Regenerationspause an. Ab Herbst bereite ich mich dann gemeinsam mit meinem Trainer Thomas Daniel (erfolgreichster Fünfkämpfer der österreichischen Sportgeschichte und Sechstplatzierter bei den Olympischen Spielen 2012 in London, Anm.) auf die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio vor. Das ist natürlich mein großes Ziel. Die wohl wichtigste Entscheidung wird die Europameisterschaft im englischen Bath im August 2019 sein. Zugleich möchte ich auch ein Studium in Richtung Politikwissenschaften beginnen. Im Vordergrund bleibt aber – solange es noch geht und mein Körper mitspielt – der Sport.