Wie der Vater, so die Tochter: Reit-Ass Siegl im Olympia-Einsatz

Im Alter von drei Jahren bekam Lea Siegl ihr erstes Pony geschenkt. Als sie im Jahr 2004 sechs Jahre alt wurde, trat ihr Vater Harald Siegl mit der Vielseitigkeits-Mannschaft bei den Spielen in Athen an. 17 Jahre später hat die 22-jährige Oberösterreicherin in der Nacht auf Freitag selbst ihren ersten Olympia-Auftritt, auch in der Vielseitigkeit, einem Bewerb, der aus drei Teilprüfungen besteht, der Dressur, dem Geländeritt und dem Springen.

„Wir haben einen Reitstall daheim“, erzählt Siegl, die auf dem Rücken der Pferde aufgewachsen ist. „Ich bin schon als Baby bei meinem Papa vorne auf dem Pferd gesessen.“ Den Olympia-Auftritt des Vaters hat sie als Sechsjährige schon sehr gut mitbekommen. „Ich kann mich noch erinnern, wie er zusammengepackt hat und dann weggefahren ist nach einer großen Verabschiedung.“