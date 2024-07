Aufgrund eines IT-Ausfalls kommt es derzeit zu massiven Problemen in Krankenhäusern, auf Flughäfen, in Banken, bei Sendern und weiteren Unternehmen. Auch Österreich ist betroffen.

Notbetrieb im Krankenhaus Kufstein, verschobene Operationen in Dornbirn

Das Krankenhaus Kufstein musste wegen der Softwareprobleme etwa auf Notbetrieb umstellen. Lebenserhaltende Geräte seien nicht betroffen, ambulante Untersuchungen können aber aktuell nicht durchgeführt werden.

Im Spital Dornbirn müssen nicht dringende Operationen verschoben werden, neue Patientinnen und Patienten werden an andere Krankenhäuser verwiesen.

Im Burgenland kommt es bei der Landesicherheitszentrale aktuell zu Verzögerungen bei Krankentransporten. Die Notrufsysteme seien aber nicht betroffen, ließ ein Sprecher des Landes ausrichten. Die Krankenhäuser der Gesundheit Burgenland als auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sind von der IT-Panne nicht betroffen.

In der Steiermark sind die Landesspitäler, sowie die Einsatzkräfte nicht betroffen, ebenso der Landesenergieversorger Energie Steiermark. Sie alle betreiben unabhängige Computersysteme.

Die Gesundheitsholding in Oberösterreich - sie ist größter Krankenhausträger im Bundesland - teilte mit, ein anderes System als Crowdstrike zu verwenden und blieb damit fürs Erste verschont. Auch das Klinikum Wels-Grieskirchen war, wie andere Ordensspitäler nicht betroffen.

In Deutschland mussten aufgrund der Technik-Ausfälle Krankenhäuser in Kiel und Lübeck elektive Eingriffe - also Operationen von Menschen, deren Leben nicht akut bedroht ist - absagen. Die Ambulanzen an beiden Standorten wurden geschlossen. Die Versorgung der Patienten sei aber gesichert, hieß es.