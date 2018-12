In memoriam: Die Verstorbenen des Jahres 2018

15. Jänner: Dolores O'Riordan (Irland, 46)

Die irische Musikerin stirbt im Alter von 46 Jahren. Die Frontfrau der "Cranberries" wird leblos in der Badewanne eines Hotelzimmers in London gefunden: Tod durch Ertrinken nach einer Alkoholvergiftung. Die Cranberries aus der beschaulichen irischen Hafenstadt Limerick verkauften in den 90er-Jahren weltweit Millionen Tonträger. Das Lied "Zombie" aus dem Jahr 1994 blieb vor allem wegen O'Riordans Gesangs ("In your head, in your head / zombie, zombie") ein Ohrwurm.

Zum Cranberries-Hit "Zombie"