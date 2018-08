Kofi Annan 1938–2018: "Das Gewissen der Welt"

Er studierte Betriebswirtschaft und arbeitete ab 1962 in mehreren Ländern als Verwaltungsbeamter bei der UNO.

Nach fünf Jahren als Manager in Ghana ging er 1976 zur UNO zurück, zunächst zum Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, später wurde er Vize-Generalsekretär unter Boutros Boutros-Ghali.

Sein Aufgabengebiet, die Friedenssicherung, machte ihn zum Herrn über 75.000 UN-Soldaten. Auch er geriet in Kritik, als Blauhelme sowohl beim Massenmord an 800.000 Tutsis und moderaten Hutus in Ruanda 1994 als auch beim Massaker von Srebrenica mit 8000 getöteten Muslimen in Bosnien tatenlos zusahen.

1996 wurde Annan als erster Schwarzafrikaner UN-Chef. In Erinnerung blieb er, als er vor dem Irakkrieg 2003 vergeblich versuchte, die USA von dem seiner Ansicht nach „illegalen“ Einmarsch in das Land abzuhalten.

Viele Krisenherde

Doch der Irak war nur einer von vielen Krisenherden, die es während seiner zwei Amtsperioden an der UN-Spitze gab – darunter der Kosovokrieg 1999, der Bürgerkrieg im westsudanesischen Darfur ab 2003 und der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

Annan gelang es, der als unbeweglich geltenden UNO neues Ansehen zu verschaffen – einer der Gründe, warum ihm 2001 gemeinsam mit der Organisation der Friedensnobelpreis verliehen wurde.