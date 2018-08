Kinder sollen – für den Frieden – lernen dürfen!

„Kinder von möglichst klein auf zum Frieden zu erziehen, weil wenn sie als Kinder nur Krieg und Gewalt erlebt haben, ist es viel schwieriger, dass sie sich für den Frieden einsetzen!“ Das war eine wichtige Botschaft von Kofi Annan, erzählt Patrick Kwasi Addai bei den Afrika-Tagen dem Kinder-KURIER. „Mit ihm hat heute ein großer Weltbürger leider diese Welt verlassen“, trauert der oberösterreichische Ghanaer.

Kofi Annan, der am Samstag (18. August 2018) in der Schweiz gestorben ist, war von 1997 bis 2006 Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UNO). „Frieden und Bildung war ihm sehr wichtig“, sagt der seit Jahrzehnten in Österreich lebende aus der Gegend von Kumasi in Ghana (so wie Annan) stammende Kinderbuchautor Addai. Am 31. Dezember 2008 hat Addai Annan in Ghana getroffen. Dort hat er ihm sein Buch „Kofi – das afrikanische Kind“ überreicht. „Damals war es nur in Deutsch, aber seine zweite Frau, eine Schwedin, konnte auch Deutsch.

Inspiriert vom ersten UNO-Generalsekretär aus Schwarzafrika hatte Addai ein Bilderbuch (Illustrationen: Kabu Kabute) über einen an einem Freitag (Kofi) geborenen Buben geschrieben. Der will „unbedingt in die Schule gehen, damit er einmal für den Frieden in der Welt arbeiten kann“.