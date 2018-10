Chansonnier Charles Aznavour 94-jährig verstorben

Biografie

In Armenien wurde Charles Aznavour fast schon wie ein Heiliger verehrt. Sogar ein Kulturhaus wurde in der Hauptstadt Eriwan nach ihm benannt. An der Einweihung nahm damals auch Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy teil.

Er war ein Vielarbeiter: 200 bis 250 Konzerte gab er jährlich, als er 90 wurde, waren es nur noch 30. Der in Paris geborene Künstler hat sein ganzes Leben im Umfeld der Bühne verbracht. Als Knirps sang er im Restaurant seiner Flüchtlingseltern im Pariser Quartier Latin armenische Lieder und als Neunjähriger stand er erstmals auf der Bühne. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm. Aznavours Vater Mischa war, bevor er aus Armenien flüchtete, Bariton und seine Mutter Schauspielerin.

Der Durchbruch gelang ihm als Édith Piaf 1946 auf ihn aufmerksam wurde und mit ihm durch Frankreich und die Vereinigten Staaten tourte. Seine Lieder handeln von Liebe, Familie, Randgruppen und Armenien.