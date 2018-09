Burt Reynolds gestorben: Sexsymbol und ausgekochtes Schlitzohr

Er war Hollywoods früheres Sexsymbol und ein "ausgekochtes Schlitzohr": Schauspieler Burt Reynolds, der in den 70er- und 80er-Jahren mit Hit-Thrillern wie „Beim Sterben ist jeder der Erste“ und „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ zum Kassenmagnet wurde, ist laut US-Medienberichten gestorben. Er wurde 82 Jahre alt

Seine Karriere und sein Leben waren ein filmreifes Wechselbad, mit Millionengagen, Flops und Bankrotterklärungen, mit einer längerenKrankheit. Und einer schlagzeilenträchtige Scheidung von der platinblonden Kollegin Loni Anderson, mit einem bitteren Rechtsstreit um Alimente für den Adoptivsohn. Er habe sich oft „wie ein Arschloch“ verhalten und nur an sich gedacht, gestand Reynolds in seinem Memoiren „But Enough About Me“ („Aber genug von mir“) ein. Zu seinen größten Fehlern zählt er die explosive Ehe mit Anderson und seinen hüllenlosen Auftritt auf einem Bärenfell.

Viele Rollen ausgeschlagen

1972 erschien Reynolds in der Zeitschrift „Cosmopolitan“ als erster Mann nackt und zum Ausklappen. Plötzlich war er das neue Sexsymbol von Hollywood. „Ich war sehr jung und sehr blöd, und es hat meiner Karriere gar nichts gebracht“, sagte er in der Sendung „Entertainment Tonight“. Darin bedauerte er auch, zahlreiche Rollen ausgeschlagen zu haben, darunter einen James-Bond-Auftrag, Han Solo in „Star Wars“ und den „Pretty Woman“-Part, der dann an Richard Gere ging. Auch lehnte er die Hauptrollen in „Einer flog über das Kuckucksnest“ und „Zeit der Zärtlichkeit“ ab, mit denen Jack Nicholson zwei Oscars holte.

Einen Oscar gewann Reynolds nicht, aber dank „Boogie Nights“ (1997) einen Golden Globe. Zunächst gefiel er sich nicht in der Rolle eines Pornofilm-Produzenten, doch er begeisterte die Kritiker, holte eine Oscar-Nominierung, gewann die Globe-Trophäe und feierte damit sein großes Comeback.

Dnaach stand er zumindest in Nebenrollen immer wieder vor den Film- und Fernsehkameras. Für Regisseur Sönke Wortmann und Produzent Til Schweiger trat er 2001 in „Der Himmel von Hollywood“ und „Auf Herz und Nieren“ vor die Kamera. Mit Sylvester Stallone gab er in der Rennfahrer-Story „Driven“ Gas. Der deutsche Action-Regisseur Uwe Boll setzte ihn in der Videospielverfilmung „Schwerter des Königs - Dungeon Siege“ (2007) als König ein. In dem Drama „All In - Alles oder nichts“ (2008) glänzte er als alter Poker-Profi.