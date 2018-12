George Bush: Auf der Weltbühne brilliert, zu Hause gescheitert

Es war wohl der dramatischste Generationswechsel in der Geschichte des Weißen Hauses. Mit George Bush trat im Jänner 1993 ein Weltkriegsveteran, der noch gegen die Japaner Luftkämpfe ausgetragen hatte, als US-Präsident ab. Sein Nachfolger Bill Clinton hatte gegen den Vietnamkrieg demonstriert und seine Zeit statt in Uniform lieber mit einem Studium in Oxford, Saxofon spielen und gelegentlichem Konsum von Marihuana verbracht.

Vom kaputten Gesundheitswesen bis zur grassierenden Kriminalität in den Städten: All das versprach Bill Clinton anders, ganz anders zu machen als sein Vorgänger. Weltpolitisch aber stapfte der 46-Jährige so vorsichtig wie respektvoll in dessen Fußstapfen.

Denn auf diesem Gebiet war Bush kaum je daneben getreten – und das, obwohl in seine Amtszeit eine der dramatischsten Umbruchphasen des 20. Jahrhunderts fiel. Im Jänner 1989 als 41. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, sprach der damals 64-jährige Bush schon in seiner Antrittsrede davon, dass „ein neuer Wind der Freiheit um die Welt wehe“. Monate später hatte dieser Wind der Freiheit bereits Orkanstärke erreicht und fegte die Berliner Mauer und bald den gesamten Eisernen Vorhang weg.

Bushs Vorgänger Ronald Reagan hatte mit großen Gesten („Mr. Gorbatschow, reißen sie diese Mauer nieder“) und offensiver militärischer Aufrüstung diesen Umbruch vorangetrieben.