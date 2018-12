Soul-Legende Aretha Franklin ist tot

Was die Franklin einzigartig macht, verrät bereits ihr Debütalbum für Atlantic „I Never Loved A Man The Way I Love You“ (1967). Der Titelsong: Pathos pur. Bei „Dr. Feelgood“ werden spirituelle und sexuelle Ekstase eins. „Don’t Let Me Lose This Dream“ ist unbeschwerter Pop. Alles vokal intensiv bis zum Gehtnichtmehr, sinnlich-gedämpft in den Tiefen und makellos klar in den Höhen. Sie habe den Gospel, die Kirchenmusik der Afroamerikaner, nie verlassen. Er sei ihr angeboren, sagte sie.

Und Ray Charles meinte: „Es gibt Sänger, und es gibt Aretha. Sie überragt alle. Andere sind gut, aber Aretha ist sagenhaft.“

Als erste Frau wurde Aretha Franklin in die Hall of Fame des Rock ’n’ Roll aufgenommen. Und das Rolling Stone-Magazin kürte sie im Jahr 2010 unter 100 Anwärtern zur „größten Sängerin aller Zeiten“.