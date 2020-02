Coronavirus: Notklinik mit tausend Betten in Wuhan eröffnet

Der Vatikan spendet China Schutzausrüstung, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. 700.000 Schutzmasken wurden vom Vatikan nach China gesendet. Christliche chinesische Organisationen und der Vatikan sammelten Spenden für die von der vatikanischen Apotheke gelieferten Schutzmasken.

Die Schutzausrüstung wurde kostenlos von der Airline China Southern nach China geflogen und in die Krisenprovinz Hubei geliefert, in der die Epidemie ausgebrochen ist, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. China braucht nach eigenen Angaben "dringend" medizinische Schutzausrüstung, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen.

Italien bemüht sich um die Rückführung von Italienern aus der chinesischen Stadt Wuhan, in der das neuartige Coronavirus im Dezember ausgebrochen war. Eine Maschine der italienischen Luftwaffe mit 56 Italienern an Bord - vor allem Studenten und Unternehmer - ist am Montagvormittag auf dem Militärflughafen Pratica di Mare bei Rom gelandet.

Die aus Wuhan zurückgekehrten Italienern werden jetzt rigorosen Kontrollen unterzogen. Sie müssen sich einer zweiwöchigen Quarantäne in einem Militärkrankenhaus unterziehen. Bisher gab es unter ihnen keine Verdachtsfälle. Zugleich will sich die italienische Regierung für die Heimführung vieler Chinesen einsetzten, die sich in Italien befinden. Die italienische Regierung hatte am Donnerstag die Flüge zwischen Italien und China gestoppt. 56 wöchentliche Verbindungen zwischen Italien und China wurden gecancelt. Viele Chinesen wissen jetzt nicht, wie sie in die Heimat zurückkehren sollen.