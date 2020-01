WHO beruft Notfall-Ausschuss ein: Was bedeutet das?

Viele Staaten wollen ihre Bürger aus der Provinz Hubei zurückholen. Besteht dadurch eine Ansteckungsgefahr?

Viele Staaten wollen die Rückkehrer 14 Tage lang zentral unterbringen und medizinisch betreuen, so etwa auch Deutschland seine 90 Staatsbürger aus dem Ausbruchsgebiet. Radikal der Plan von Australien: 600 evakuierte Australier sollen zwei Wochen lang auf der Weihnachtsinsel in Quarantäne sein, 2600 Kilometer vom Festland entfernt. Auch Großbritannien plant eine zentrale Unterbringung für zwei Wochen – möglicherweise auf einem Militärgelände. Das österreichische Außenministerium will vorerst sieben Österreicher bei der Ausreise aus der Provinz Hubei unterstützen. Was solch ein Vorgehen mit den Österreichern betrifft, das stimme man die Vorgangsweise mit den Partnern im Rahmen der europäischen Gesundheitsbehörden sowie mit den Landessanitätsdirektionen ab, hieß es von Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) auf APA-Anfrage.