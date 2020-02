Coronavirus: Chinesische Aktien trotz Wirtschaftshilfen im Sinkflug

Am ersten Handelstag nach den verlängerten Ferien um das asiatische Neujahrsfest sind die chinesischen Aktienmärkte wegen der Coronavirus-Epidemie abgestürzt. Die Börse in Shanghai büßte am Montag rund 8 Prozent ein. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab knapp 8 Prozent nach.

Um eine Panik abzuwenden, setzte die chinesische Regierung auf eine Reihe von Wirtschaftsmaßnahmen, einschließlich der unerwarteten Senkung des Leitzinses.

Doch auch an den übrigen asiatischen Börsen ging es bergab. Der Nikkei-Index schloss in Tokio ein Prozent tiefer bei 22.972 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.Die People's Bank of China ( PBOC) pumpte insgesamt 1,2 Billionen Yuan (knapp 157 Mrd. Euro) in die Geldmärkte, um die Folgen der Virus-Ausbreitung auf die Wirtschaft abzufedern. Analysten hatten die Liquiditätsbewegung zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus deutlicher sind.