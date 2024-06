Sirtaki-Koalition in Innsbruck regelt Zusammenarbeit streng

Die von ihnen geschmiedete "Sirtaki-Koalition" hat Montagmittag im Haus der Musik den gemeinsamen Koalitionspakt vorgestellt. Und in dem 96 Seiten umfassenden "Zukunftsvertrag Innsbruck 2024 bis 2030" sind am Ende des Papiers klare Regeln für die Zusammenarbeit aufgestellt.

Was wie eine Selbstversändlichkeit klingt, war in der vergangenen Regierungsperiode keine. Immerhin wurden zwei Vize-Bürgermeisterinnen, Christine Oppitz-Plörer (FI) und Uschi Schwarzl (Grüne), mit Stimmen aus der eigenen Koalition abgewählt. Den nunmehrigen Stadtchef Anzengruber erwischte es inmitten des freien Spiels der Kräfte auf Betreiben seiner nunmehrigen Ex-Partei ÖVP Ende des Vorjahres.

Es wird zudem festgehalten, dass künftig "nicht mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet" wird und klargestellt: "Es gibt ausdrücklich keinen koalitionsfreien Raum."

Zeit gelassen

Das dürfte wohl mit der Grund dafür sein, dass der "Zukunftsvertrag" recht detailreich ausfällt und man sich mit diesem auch Zeit gelassen hat. Immerhin wurde der Gemeinderat bereits am 17. Mai konstituiert und es stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest, dass Anzengruber mit Grünen und SPÖ koalieren wird.

Was sich das Dreier-Bündnis für die kommenden sechs Jahre vornimmt, etwa in der Gestaltung der Stadt, bei Verkehr und Wohnen - alles große Konfliktthemen in der jüngeren Vergangenheit - lesen Sie in Kürze.