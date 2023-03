Der neue Bozner Platz wird in die Schublade verbannt

Ohne die Ablehnung der drei Fraktionen wäre man gemeinsam mit den sich für das Vorhaben aussprechenden Neos und den federführenden Grünen freilich auf 25 Stimmen gekommen.

Letzteren schlägt großes Misstrauen des Dreier-Bündnisses entgegen. „Wir haben massive Zweifel an der Ressortführung“, so Oppitz-Plörer in Richtung der grünen Stadträtin Uschi Schwarzl. Sie und Bürgermeister Georg Willi hatten am Montag noch einmal auf dem Platz die Zahlen präsentiert und für die Neugestaltung hin zu einer Begegnungszone geworben.