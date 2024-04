Es dauerte bis nach Mitternacht, dass Johannes Anzengruber vor dem Innsbrucker Treibhaus ein paar ruhige Minuten fast für sich alleine fand. Und dann erst so richtig zu realisieren begann, was er an dem langsam ausklingenden Wahlsonntag geschafft hat: Knapp 60 Prozent der Wähler hatten ihn in einem Erdrutschsieg in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) ins Bürgermeistamt gespült.

Dass schon im Wahlkampf immer wieder propagierte „Miteinander“ versuchte der 44-Jährige auch bei seiner Siegesfeier in Szene zu setzen. Der Ort – ein vor allem bei Linken beliebter Treff – wurde von dem Bürgerlichen bewusst als Signal gewählt. Und so ergaben sich kuriose Szenerien, über die man sich durchaus wundern konnte.

Blumenzeremonie

Im Treibhausturm, einem der bekanntesten Spielorte der österreichischen Kabarettszene, bat Hausherr Norbert Pleifer gegen 21 Uhr die Hauptproponenten einer möglichen Mitte-Links-Koalition – Anzengruber, den abgewählten Willi und die SPÖ-Stadträtin Elli Mayr – zu einer „Flowerceremony“.

Als dann zu einem eingespielten Video die berühmte Titelmelodie des Filmklassikers „Alexis Sorbas“ ertönte, enterte Mesut Onay von der linken Gemeinderatsfraktion ALI die Bühne und zündete einen gemeinsamen Sirtakitanz an.