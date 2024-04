Phänomen Anzengruber: Das Erfolgsrezept des ehemaligen Almwirts

Dem von der ÖVP geschassten Politiker ist es damit gelungen, eine breite Bewegung auf die Beine zu stellen. Und schließlich mit seiner im vergangenen Herbst aus der Taufe gehobenen Liste "JA - Jetzt Innsbruck" nicht nur aus dem Stand Platz zwei bei der Gemeinderatswahl zu erringen, sondern am Sonntag auch noch das Bürgermeisteramt zu erobern.

Gemeinsam mit dem inzwischen von Ex-Staatssekretär Florian Tursky als ÖVP-Stadtparteiobmann ersetzten Christoph Appler hatte sie an der Verschmelzung beider Listen - inklusive dem Seniorenbund - gearbeitet. Appler wiederum hat seine eigene Geschichte mit Anzengruber. Der bremste ihn nämlich auf dem Weg ins Vize-Bürgermeisteramt aus .

Die Geschichte des Erfolgs von Anzengruber ist auch die einer kolossalen Fehleinschätzung der Landes-ÖVP . Die hatte vor allem die Wiedervereinigung mit der vor 30 Jahren entstandenen Abspaltung "Für Innsbruck" im Fokus. Deren Hauptprotagonistin Christine Oppitz-Plörer , die 2018 das Bürgermeisteramt an Georg Willi (Grüne) - nunmehr selbst entthront - verlor, stand jedoch mit Anzengruber auf Kriegsfuß.

Und genau diese Geschichte hätte der ÖVP ein Warnsignal sein können, dass Anzengruber keiner ist, der klein beigibt . Nicht das einzige Indiz. Bereits 2018 schaffte es der nunmehrige Bürgermeister nur in den Gemeinderat, weil er mit einem ambitionierten Wahlkampf zum Vorzugsstimmen-Kaiser seiner Partei wurde.

Und nachdem im Vorjahr klar wurde, dass das ÖVP-Bündnis von Tursky in die Wahl geführt werden sollte, ging Anzengruber erneut Risiko. Zunächst versuchte er noch, seinen vermeintlchen Anspruch auf die Nummer eins geltend zu machen. Dabei soll er Angebote der Landes-ÖVP - etwa ein Ticket für den Nationalrat - abgelehnt haben, so er doch verzichtet.

Hier zeigte sich auch bereits, welches persönliche Risiko der Mann bereit ist, für den Aufstieg auf der Karriereleiter zu nehmen. Mit seiner Ressortverantwortung war es nicht mehr vereinbar, dass er die seit vielen Jahren durch seine Familie von der Stadt gepachtete Arzler Alm weiter betreibt. Also wurde sie aufgegeben.

Einfacher Mandatar zu sein, war dem ehrgeizigen Politiker zu wenig. Als Anfang 2020 der langjährige ÖVP-Vize-Bürgermeister Franz Gruber seinen Rückzug aus der Politik ankündigte, wäre von der Partei eigentlich Appler als Nachfolger gedacht gewesen. Aber Anzengruber zettelte eine erfolgreiche Klubrevolte an und nahm selbst auf dem Stellvertretersessel neben Willi Platz.

Mit Ankündigung eines Antritts bei der Gemeinderatswahl mit einer eigenen Liste, flog der ehemalige Ringer per Parteistatut automatisch aus der ÖVP. Die ließ ihn das auch mit einem erfolgreichen Abwahlantrag büßen, der ihn das Vize-Bürgermeisteramt kostete - Anzengruber aber auch Märtyrer-Status verlieh.

Fortan generierte er sich als nunmehr parteifrei und unabhängig, nur den Bürgern verpflichtet. In weiterer Folge steckte er nicht nur 20.000 Euro aus eigener Tasche in seinen Wahlkampf, sondern nahm zusätzlich noch einen Kredit in Höhe von 250.000 Euro auf, wie er erzählt. Seine Frau Valentina musste dafür mitbürgen.

Stottern im Wahlkampfmotor

Der kulinarische Straßenwahlkampf des Tirolers war wohl auch dem schmalen Budget geschuldet. Aus diesem erklärt sich auch, dass nach dem Einzug in die Stichwahl vor zwei Wochen der Motor zunächst zu stottern schien. Während Willi bereits am Montag nach dem Wahlsonntag mit neuen Sujets plakatiert wurde, musste Anzengruber erst reagieren.