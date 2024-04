Bürgermeister-Stichwahl in Innsbruck: Der Ringer und der Chorknabe

Hemdsärmelig und tiefenentspannt ist Georg Willi vor sechs Jahren durch einen klassischen Straßenwahlkampf geradelt. „Wo ein Willi, da ein Radweg“, lautete einer der Slogans dabei. Am Ende ging er mit den Grünen, die auf Bundes- wie Landesebene in einer schweren Krise steckten, als Erster über die Ziellinie.

Dass er ausgerechnet an seinem 59. Geburtstag in einer Stichwahl auch noch – als erster Grüner überhaupt in einer Landeshauptstadt – das Bürgermeisteramt gegen die damalige Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (nunmehr „Das neue Innsbruck“) erobern konnte, krönte seinen persönlichen Triumph. Dieses Mal ist der inzwischen 64-Jährige der Gejagte in der Verteidigerposition.