Stichwahl: Packendes Duell um das Innsbrucker Bürgermeisteramt

Bei mitunter stürmischem Wind aus Süden waren die 100.564 Innsbrucker heute - zwei Wochen nach der Gemeinderatswahl - erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben . Diese Wetterlage leitet in der Tiroler Landeshauptstadt in der Regel meteorologische Umschwünge ein.

Ob der heutige Sonntag auch im Rathaus einen "wind of change" einleitet, oder Bürgermeister Georg Willi (Grüne) dem Ansturm seines bürgerlichen Herausforderers Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) standhalten und sein Amt in der Stichwahl zwischen beiden verteidigen kann, wird spannend.

Die Ausgangslage: Willi erreichte im ersten Durchgang der Bürgermeister-Direktwahl - bei insgesamt 13 Kandidaten - mit 22,9 Prozent Platz eins . Der von der ÖVP abgespaltene Ex-Vize-Bürgermeister Anzengruber schaffte es mit 19,4 Prozent in die Stichwahl. Der Rückstand des 45-Jährigen betrug damit in Runde 1 rund 2.100 Stimmen.

2018 hatte der in wenigen Tagen 65 Jahre alt werdende Grüne ausgerechnet an seinem Geburtstag (6. Mai) sensationell die Stichwahl gegen die damalige Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer ("Für Innsbruck" und nun Teil der ÖVP-Allianz "Das neue Innsbruck") gewonnen.

Das amtierende Stadtoberhaupt aus dem Amt zu hebeln - dieses Kunststück versuchte am Sonntag auch Johannes Anzengruber zu wiederholen. Wie schon in den Tagen vor der Entscheidung gab er sich auch bei seinem Urnengang im Stadtteil Arzl siegessicher: "Ich gehe davon aus, dass ich die Nase vorne habe."

Während Willi eine Ressortzuteiliung an einen freiheitlichen Stadtrat in dem nach Proporz zusammengesetzten Stadtsenat wie schon in den vergangenen sechs Jahren ablehnt, hielt sich Anzengruber diese Türe offen. Er wolle mit allen reden. Am deutlichsten in dieser Frage, wurde der ehemalige Almwirt zum Auftakt der Interviewduelle im KURIER.

Eine nur noch theoretische Option

Die theoretische Option einer Mitte-Rechts-Koalition aus "JA - Jetzt Innsbruck", der FPÖ sowie des ÖVP-Bündnisses, das Anzengruber nicht als Spitzenkandidat haben wollte, und der bürgerlichen Liste Fritz erwies sich bereits kurz nach der Gemeinderatswahl als Illusion.

Im KURIER ließ Andrea Haselwanter-Schneider, Chefin der einst ebenfalls als ÖVP-Abspaltung entstandenen Liste Fritz, wissen, dass man sicher nicht den "Steigbügelhalter" für die ÖVP machen werde.