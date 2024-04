Am Sonntag wurden bei den Gemeinderatswahlen in Innsbruck die politischen Verhältnisse neu sortiert. Nun ist die Frage, welche Parteien zur Bildung einer Koalition zueinander finden. Am wahrscheinlichsten ist eine Partnerschaft zwischen den Grünen von Stadtchef Georg Willi, seinem Kontrahenten in der Bürgermeisterstichwahl Johannes Anzengruber (Ex-ÖVP, nun JA) und der SPÖ mit Stadträtin Elli Mayr an der Spitze.

Anders als Florian Tursky vom schwer geschlagenen ÖVP-Bündnis "Das neue Innsbruck", der am Montag eine Wahlempfehlung für Anzengruber abgegeben hat, will Mayr den Innsbruckern keine Tipps geben, wen sie am 28. April im Bürgermeister-Duell zum Sieger küren sollen.