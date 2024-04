Nach Wahldebakel: Florian Tursky sieht seine Zukunft im Stadtsenat

Tursky betonte, dass es kein "neues Innsbruck" unter einem alten Bürgermeister geben könne. Sprich: Mit dem bisherigen Stadtchef Georg Willi von den Grünen. Dessen Partei fuhr bei der Wahl am Sonntag zwar ein Minus ein, konnte aber mit 18,87 Prozent Platz eins in der Tiroler Landeshauptstadt behaupten. Und für den 64-Jährigen lebt die Chance, dass er auch sein Bürgermeisteramt verteidigen kann. In zwei Wochen tritt er gegen Anzengruber in einer Stichwahl an.

Seine eigene Zukunft sieht Tursky im Stadtsenat. Allerdings nicht als Oppositionspolitiker, wie er betont. Es habe "nie einen großen Konflikt zwischen uns beiden gegeben", sagte er im Hinblick auf Anzengruber.