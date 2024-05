Mit diesem Team will die Sirtaki-Koalition Innsbruck regieren

Am Mittwochabend haben die Grünen den Pakt mit Anzengruber und SPÖ einstimmig abgesegnet . Die Gremien der Sozialdemokraten gaben ihren Sanktus bereits am Dienstag - ebenfalls einstimmig. Nachdem Anzengruber bei seiner Wahlparty bereits mit Willi und SPÖ-Frontfrau Elli Mayr Sirtaki getanzt hatte, war das Bündnis der drei Parteien absehbar.

Am 28. April hat der von der ÖVP ausgeschlossene Johannes Anzengruber (JA) in Innsbruck die Bürgermeister-Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) klar gewonnen. Zweieinhalb Wochen später hat der Sensationssieger, der seine vor wenigen Monaten gegründete Liste auf Platz zwei bei den Gemeinderatswahlen führte, eine Koalition geschmiedet und sein Regierungsteam beisammen .

Der KURIER hat die Fixierung der Koalition bereits am Mittwochabend vermeldet. Die offizielle Bestätigung - alle drei Bündnispartner hatten sich für die Verhandlungen zur Verschwiegenheit verpflichtet - gab es erst Donnerstagmittag, nachdem Anzengruber um 11 Uhr alle anderen Gemeinderatsparteien über das Ergebnis informiert hatte.

Keine Ressorts für FPÖ und ÖVP-Bündnis

Er hatte im Vorfeld immer wieder betont, dass er die Opposition einbinden und möglichst breite Mehrheiten zustande bringen möchte. Die Sirtaki-Koalition kommt auf 22 von 40 Mandaten. Fix ist nun, was sich bereits abgezeichnet hat. FPÖ und das ÖVP-Bündnis "Das neue Innsbruck", denen gemäß Proporz je ein Stadtratsposten zusteht, werden keine Ressorts zugeteilt.

Und so will sich die Drei-Parteien-Regierung die Aufgaben in der Stadtführung aufteilen: