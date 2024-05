Sirtaki-Koalition in Innsbruck steht: Anzengruber, Grüne und SPÖ einig

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Johannes Anzengruber (re.) will Innsbruck gemeinsam mit Elli Mayrs SPÖ und den Grünen von Georg Willi regieren

Am Mittwoch wurden offenbar letzte Details verhandelt. Offiziell verkünden will man den Abschluss der Verhandlungen erst am Donnerstag.