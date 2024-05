Verhandler von Innsbrucker Koalition brauchen mehr Zeit

Am Sonntag hat sich Innsbrucks neuer Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) festgelegt: Er will eine Koalition mit den Grünen des von ihm in einer Stichwahl am 28. April besiegten Georg Willi und der SPÖ von Stadträtin Elli Mayr bilden. Gemeinsam hatten die drei am Tag von Anzengrubers Triumph gemeinsam bei dessen Wahlfeier Sirtaki getanzt.

An diesem Montag haben die Gespräche zur Bildung der Sirtaki-Koalition gestartet. Und damit ausgerechnet am 65. Geburtstag von Willi, der deshalb mit einer Torte überrascht wurde. Bei aller Harmonie sind die Verhandler aber mit einem straffen Zeitplan konfrontiert.

Straffer Zeitplan

Denn eigentlich hätte bereits am Donnerstag kommender Woche, dem 16. April, bereits die konstituierende Sitzung des Innsbruck Gemeinderats stattfinden sollen. Da bei dieser die Wahl der Vize-Bürgermeister durchgeführt werden muss, braucht es dabei bereits garantierte Mehrheiten.