Zu Besuch in Wien-Landstraße: Der Baustellen-Bezirk

Gleich mehrere Spaten lehnen am Bürotisch. Wofür sie gedacht sind, ist klar – für die symbolischen Spatenstiche.

Davon hat Erich Hohenberger (SPÖ) in seinen 35 Jahren Amtszeit als Bezirksvorsteher von der Landstraße schon einige hinter sich gebracht. „Ich habe bestimmt schon an die 20 Spaten verschenkt“, erzählt er.

Der kleine Rest, der noch an Hohenbergers Bürotisch lehnt, bezeugt nur, dass man sich im dritten Bezirk an die Baustellen – sowohl die Größeren als auch die Kleineren – längst gewöhnt hat. Man erinnere sich etwa an das Projekt „Wien Mitte“, das übrigens auch schon unter Hohenberger realisiert wurde.

Kein Ende in Sicht

Ein Ende der Baustellen ist damit noch lange nicht in Sicht. Auch die nächste Amtszeit nach der Wahl am 27. April – ob mit dem 76-Jährigen als Bezirksvorsteher oder ohne ihn – wird davon geprägt sein. Allen voran von der Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße: Anfang März soll ein „Leitbild“ präsentiert werden, das zeigt, wie die Einkaufsstraße künftig aussehen könnte.