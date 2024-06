"Village im Dritten": Mitten in Wien wächst ein neues Dorf

Der Spatenstich für den einzigen geplanten Gemeindebau ist am Montag bei der Ljuba-Welitsch-Promenade 18 über die Bühne gegangen. In dem Gebäude wird es künftig 146 leistbare 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen geben. Balkone und Loggien inklusive.

Während der Bau des Gemeindebaus aber noch ganz am Anfang steht, sind andere Gebäude schon ein deutliches Stück weiter. Von den insgesamt 22 Bauplätzen, die sich auf dem Areal befinden, sind zehn bereits in Arbeit, wie es von der Austrian Real Estate (ARE) heißt. Sie gehören zur ersten Bauphase, die schon 2026 abgeschlossen werden soll. Die zweite Bauphase – in der vor allem frei finanzierte Wohnbauten entstehen – wird erst im kommenden Jahr beginnen und voraussichtlich bis 2027 dauern, sagt Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der ARE.

Zwei Hektar großer Park

Auf dem elf Hektar großen Grundstück entstehen aber nicht nur Wohnhäuser. Auch ein zwei Hektar großer Park, zwei Schulstandorte und Gewerbezonen werden errichtet. Letztere dienen kommenden Herbst als Standort für die Vienna Design Week, wie man vor Ort hört.