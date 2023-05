Vision Nachhaltigkeit: Passende Mieter für die Docks gesucht

Mit dem „Village im Dritten“ entwickelt die ARE gemeinsam mit Partnern ein nachhaltiges urbanes Stadtquartier. Rund 2.000 Wohnungen sowie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen entstehen hier in den kommenden Jahren. Ein Quartier für mehr als 4.000 Menschen braucht natürlich auch Flächen für Nahversorger, Dienstleister, Gesundheitseinrichtungen und vieles mehr.

Vor Kurzem wurde der Grundstein für die sogenannten Docks entlang des Landstraßer Gürtels gelegt. Hier entstehen bis zum Sommer 2024 zwei Gebäude mit flexiblen Flächen auf rund 9.000 Quadratmeter. „Was die Nutzung betrifft, sind wir noch sehr offen“, erklärt Gerd Pichler, Leiter der ARE Projektentwicklung. „Vorstellen können wir uns vieles. Von der Co-Working-Fläche über ein Fitnesscenter bis zur Schaubäckerei. Auch Gastronomie wünschen wir uns.“

Zentral gesteuert

Die Nutzung dieser Gewerbeflächen sowie auch die Flächen in den Erdgeschoßzonen in anderen Gebäuden des Village werden zentral gesteuert. Verantwortlich dafür ist Cornelia Bredt. Sie bringt bereits viel Erfahrung bei der Stadtteilentwicklung mit. Zuletzt war sie 13 Jahre in der Seestadt Aspern tätig.