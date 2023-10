Baustelle aus der Vogelperspektive: So wächst das „Village im Dritten“

Wie groß ein neues Stadtviertel wird, kann man am besten begreifen, wenn man aus der Vogelperspektive einen Blick darauf wirft. In unserem Fall ist es eine Fahrt mit dem Kran, der dem KURIER einen guten Überblick darauf ermöglicht, was hier im „Village im Dritten“ auf den Aspanggründen in Wien-Landstraße in den nächsten Monaten entstehen wird.

Ein neues Stadtviertel entsteht

Rund 2.000 Wohnungen, Gewerbeflächen, Nahversorgungs- sowie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen werden bis 2027 rund um einen etwa zwei Hektar großen Park errichtet.

Das nachhaltige Quartier wird überwiegend autofrei sein und es zeichnet sich durch ein innovatives Energiesystem aus, das die ARE gemeinsam mit Wien Energie entwickelt hat. Im Sommer sorgen Kältemaschinen für ein angenehmes Klima. Die bei der Kühlung entstehende Abwärme wird über Erdwärmesonden im Boden gespeichert und kann im Winter wieder aus dem Boden geholt und mittels Wärmepumpe für die Raumheizung im Quartier verwendet werden.