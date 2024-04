Der Grund für den Optimismus : Bei einer Vorführung im Jahr 2023 des ausgewählten Modells "Panther" der Firma Meyer Sound wurde ein Abfall der Lautstärke um sechs Dezibel gemessen, was im menschlichen Gehör einer Reduktion um die Hälfte des Lautstärkeempfindens entspricht.

Soundchecks werden in Zukunft über eine eigenen Anlage am Mischpult durchgeführt und die Bühnenanlage nur für einen abschließenden Check verwendet. "Die Lärm-Emmissionen werden also deutlich weniger. Für Konzertbesucher wird der Sound besser und klarer - und das bei der gewohnten Lautstärke", verspricht Weisch.

Gute Nachbarschaft

Im besten Fall dürfen die Bands wieder wie gewohnt bis 23 Uhr auftreten. Bisher plant man bei zehn Konzerten ein Sperrstunde um 23 Uhr. Für die restlichen Events warte man den Termin am 26. April mit der MA 36 ab.

Zuversichtlich ist Petra Rückendorfer, seit Februar neue Obfrau und bereits seit 20 Jahren in der Arena aktiv: "Wir sind unendlich dankbar für die Anlage und freuen uns, dass alles so schnell über die Bühne geht." Dem Auftakt der Open-Air-Saison mit dem Konzert von Großstadtgeflüster am 3. Mai stehe nichts im Wege.