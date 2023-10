Arena Wien: Stadt schießt 595.000 Euro für neue Soundanlage zu

Die städtische Förderung für die neue Soundanlage in der Arena Wien beträgt 595.000 Euro. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Der Austausch der Tontechnik soll ermöglichen, Open-Air-Konzerte für das Publikum in der gewohnten Lautstärke durchzuführen - während zugleich die Nachbarn vor übermäßiger Lärmbelästigung geschützt werden sollen. Bewohner neuer Hochhäuser in der Umgebung hatten sich zuletzt über die Beschallung beschwert.

➤ Mehr lesen: Lärm-Beschwerden von Anrainern: Wiener Arena erhält neue Soundanlage