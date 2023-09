Nach Anrainer-Beschwerden: Erste Party findet nun doch nicht in Arena Wien statt

Neue Sound-Anlage wird überlegt

Auch bei den Freiluft-Konzerten ist die Situation schwieriger geworden. Knapp 30 Open-Airs finden in der Arena alljährlich statt. Das Dröhnen der Bässe dürfte so manche der Neo-Anrainer verärgern. Hier könnte eine neue Sound-Anlage Abhilfe schaffen. Das neue System sei viel punktgenauer, der Schall in der Umgebung werde deutlich reduziert, erläuterte Weisch.

Die Kosten von rund einer Million Euro sind für die Arena alleine aber nicht zu stemmen, bekräftigte der Obmann. Man habe darum einen Antrag auf Förderung durch die Stadt gestellt. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen.

