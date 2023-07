Bestbieter für neue Wiener Mehrzweck-Arena verkündet

Die neue Wiener Indoor-Multifunktionsarena, die in Neu Marx entstehen soll, wird mit der OVG Bristol mit Sitz in London umgesetzt. Sie sei als Bestbieter aus dem Vergabeverfahren hervorgegangen, wurde am Dienstag von der Wien Holding mitgeteilt, und nun strategischer Partner für Planung, Errichtung, Betrieb und Finanzierung des Projekts. Es handle sich um ein Konzernunternehmen der Oak View Group aus den USA, dem weltweit größten Developer von Entertainment- und Sportarenen.

Geplant ist, eine Mehrzweck-Halle mit einer Kapazität von zumindest 20.000 Gästen zu errichten, als Gesamtkosten sind 384 Millionen Euro veranschlagt. "Die Finanzierung der Arena wird zum größten Teil von der OVG übernommen. Jener Betrag, mit dem sich die Stadt Wien an der Errichtung beteiligen wird, liegt auf Basis des Letztangebotes im zweistelligen Millionenbereich", berichtete die Wien Holding. Bei Baubeginn im Jahr 2025 sei die Fertigstellung bis Ende 2029 vorgesehen.

