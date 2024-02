Nach Lärmbeschwerden: Arena Wien kämpft um Sperrstunde

Das erste Open-Air-Konzert des Jahres steht in der Arena Wien bereits fest: Den Auftakt wird Großstadtgeflüster am 3. Mai bilden, gefolgt von Bilderbuch. Rechtzeitig zum Saisonstart soll auch die neue Soundanlage aus Amerika eintreffen.

Die Arena verlor vereinzelt Events, in den denkmalgeschützten Räumen mussten alte Fenster gedämmt werden.

Jahrzehntelang konnte in der Arena ungestört gefeiert und Musik gespielt werden. Seit vergangenen Sommer sei seitens der MA 36 (Veranstaltungen) die Sperrstunde für Indoor-Events aber nicht mehr über 2 Uhr hinaus genehmigt worden.

Weisch hofft, dass die Bands wie gewohnt bis 23 Uhr auftreten dürfen. In der Vergangenheit wurden die nötigen Anträge zur Sperrstundenstreckung genehmigt. Aber auf das, was war, ist nicht mehr unbedingt Verlass.

Arena-Obmann Mario Weisch rechnet mit der neuen Anlage bis Mitte April: „Dann wird sie gleich auf die Bühne gehängt. Um sie richtig einzustellen, wird es ein bis zwei Wochen dauern. Es geht darum, den Sound in der Arena zu halten.“

Gemeint ist damit geringerer Verkehr zwischen Mitternacht und 2 Uhr Früh. Was Konzerte bis 23 Uhr im Sommer angeht, beruhigt man. Man sehe hier derzeit keinen Grund, dies nicht zu erlauben.

Das letzte Gutachten liegt inzwischen der MA 36 vor und soll Ende der Woche behandelt werden. Was den Verkehrslärm angeht, erklärt man: „Wenn der Umgebungsverkehr lauter ist als die Immissionen durch die Musik, können Messungen nur in Verkehrspausen erfolgen.“

Es sei nie so still wie vorgeschrieben und daher unmöglich , die Vorgaben einzuhalten.

Nun unternimmt man einen weiteren Versuch, um wieder länger feiern zu dürfen. Die Arena ließ zwei Gutachten erstellen. Gemessen wurde, in welchem Ausmaß der Lärm an den umliegenden Hausfassaden ankommt.

Eine der größten Arena-Eventreihen ist das „Iceberg“, das bis Ende Februar angemeldet ist. Für die zukünftigen Termine will man auf Basis des neuen Gutachtens wieder eine Streckung der Sperrstunde auf 6 Uhr beantragen

Petition gestartet

Die grundlegende Problematik bleibt: Neuer Wohnraum entsteht im Nahegebiet etablierter Clubs, was zu Lärmkonflikten führt. Damit Musikstätten nicht in ihrer Existenz bedroht werden, fordert die Petition „Für ein lebendiges Nachtleben“ ein Umdenken in der Planungspolitik der Stadt sowie ein Schutzkonzept.