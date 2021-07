Weit über 500 Neuinfektionen in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 552 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (431 Fälle) ist das ein Plus von 121 Fällen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 30,96 an.

Zum letzten Mal wurden am 28. Mai und damit vor genau zwei Monaten mehr als 500 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Zudem gibt es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit 339 neuen Genesenen auf 4.884 an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 65.646 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 0,84 Prozent.

In den Spitälern gibt es 6 Corona-Patienten weniger. Auf den Intensivstationen ist es 1 Patient weniger.