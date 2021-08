Warum das Rennrad jetzt boomt

„Es geht um innere Stärke“

Magdalena Wahlmüller (30) lenkt & denkt. Die gebürtige Oberösterreicherin ist eine der vielen Millennials, die im Lockdown ihre Leidenschaft für die Straße entdeckten. „Ich war immer sehr auf Yoga fixiert und mir fehlte die Muße, mich auf etwas Neues einzulassen. Während Corona habe ich mich erstmals detailliert mit dem Radfahren beschäftigt. Seitdem fahre ich mindestens eine Tour pro Woche.“

Am liebsten startet die Inhaberin eines Geschäfts für Inneneinrichtung auf dem Sattel in den Tag. Ihre Hausrunde führt sie in die grünen Wiener Weinberge. „Ich liebe es, gleich frühmorgens loszufahren, weil ich danach so viele Termine habe. In der Früh fahre ich oft alleine, sonst entweder mit meinem Freund oder mit Freunden – nachdem in der Corona-Zeit so viele begonnen haben, findet sich eigentlich immer jemand.“

Wie viele „Radfluencer“ postet die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Profil schöne Momente auf dem Bike oder teilt ihre gefahrenen Strecken in der Sport-App Strava. „Es gibt mittlerweile eine große Online-Community, die sich gegenseitig motiviert und inspiriert. Da gibt es null Neid, eher wird man total gepusht.“ Längst hat sich um den Sport auch ein Lifestyle-Sektor etabliert, Cycling-Socken (etwa von Fingerscrossed) und Trikots (wie von BBUC) wurden zu hippen Modestatements.



Wettkampfgedanke

Auch Wahlmüller geht es nicht primär um den Wettkampfgedanken. „Für mich ist Radfahren gut, weil ich in eine meditative Haltung komme. Irgendwie vergisst man mit der Zeit den Körper, gerade wenn man im Windschatten mitfährt. Es ist extrem cool, wenn du einen gewissen Speed draufhast und nah am Vorderen bist. Du trittst und trittst und vergisst alles um dich herum, bist nur auf den Menschen vor dir fokussiert. Dadurch wird der Kopf frei und es poppen viele Ideen auf, was für meinen Job extrem wichtig ist.“

Das Körpertraining ist ein positiver Nebeneffekt, wichtiger aber sei das Durchhaltevermögen, das man erlernt. „Da geht es nicht ums Abnehmen, sondern um innere Stärke.“