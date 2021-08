Philosoph Liessmann über sein Rennrad: "Wechsel von Lust und Leid“

Konrad Paul Liessmann, geboren 1953 in Villach, ist Professor i.R. für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er erhielt 2004 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln, 2010 den Donauland-Sachbuchpreis und 2016 den Paul Watzlawick-Ehrenring. Im Zsolnay Verlag gibt er die Reihe Philosophicum Lech heraus. Zuletzt erschienen bei Zsolnay "Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift" (2014), "Bildung als Provokation" 2017) und "Alle Lust will Ewigkeit. Mitternächtliche Versuchungen" (2021) sowie bei Hanser (gemeinsam mit Michael Köhlmeier) "Der werfe den ersten Stein" (2019).Soeben erschienen: „Alle Lust will Ewigkeit. Mitternächtliche Versuchungen“ (Zsolnay Verlag)