Österreichs ältestes Rennrad-Team fährt zur WM

Grund zum Jubeln gab es am Sonntag für das erste und einzige Senioren-Radrenn-Team Österreichs (Crataegutt Seniors Racing Team) beim WM-Qualifikationsrennen in Laibach.

Die sechs Starter bei dem über 100 Kilometer langen Rennen – Altersschnitt 72 Jahre – haben sich allesamt für die offizielle Seniorenweltmeisterschaft des Internationalen Radsport-Weltverbandes UCI im Oktober qualifiziert.

Insgesamt fuhren die Sportler sogar zwei Klassensiege ein, Herbert Lackner aus Bärnkopf (Bezirk Zwettl) in der Kategorie 80+ und Johann Taucher in der Kategorie 65-69, dicht gefolgt von Teamkollege Alfred Lechnitz auf Platz 3. Auch in der Kategorie 75-79 gab es einen Stockerlplatz: Josef Bichl radelte auf Platz 2.