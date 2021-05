Voll retro: Wo Fans der Vintage-Rennräder ihren Lifestyle feiern

Diese nostalgischen Rad-Veranstaltungen stehen in den nächsten Monaten an (vorausgesetzt die Corona-Lage ändert sich nicht).

National

In Velo Veritas Die Rundfahrt im nö. Weinviertel führt am 12. und 13. Juni in ihrer neunten Ausgabe in die malerische Gegend rund um Laa an der Thaya mit ihren Kellerstöckeln und Weinreben.

inveloveritas.at

NostalRad Rund um den Salzburger Zeller See geht es am 24. Juli. Anders als bei den anderen Veranstaltungen fährt man hier auch mit Hoch- oder Waffenrädern. Und statt Trikots sieht man hier mehr schicke Anzüge und Tracht.

nostalrad.com

Styroica Zum achten Mal schwitzen die Radler am 4. September im Steirischen Hügelland zwischen malerischen Weinbergen um Ehrenhausen. styroica.at

L‘Historica Auch am 4. September packt man im oberösterreichischen Bad Wimsbach-Neydharting alte Renn- und Waffenräder aus. lhistorica.at

Vintage Tour Wachau Hier geht es am 12. September durchs UNESCO Weltkulturerbe Wachau sowie durch das Kremstal und das Kamptal. vintage-tour.at

Giro-Biertour Am 19. September radelt man im Innviertel zwischen Brauereien im Bezirk Braunau, wo es (geringe Mengen) Bier zu verkosten gibt. girobiero.org

International

L’Eroica Der Klassiker in der Toskana. Was 1997 in Gaiole in Chianti mit 93 Fahrern begann, ist heute ein großes Ding mit mehr als 8.000 Teilnehmern. Heuer radeln die Fahrer am 3. Oktober durch die hügelige Landschaft. eroica.cc

Tour de Trois Die Veranstaltung ist im Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland. Und das ambitioniert. Auf 130 Kilometern sind 1.700 Höhenmeter zurückzulegen. Mit Rennrädern, die bis maximal vor 1980 gebaut worden sind. Vorgesehen ist das Spektakel am 27. Juni. Bei Interesse informieren, ob es stattfindet. td3.ch

Velo Classico Germany Im deutschen Mecklenburg-Vorpommern treffen einander Stahlrahmen-Fans aus Nah und Fern. Das Velo Classico findet am 14. und 15. August rund um das Schloss Rumpshagen statt. veloclassico.de