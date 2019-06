Top 5: Fahrrad-Lokale

1., GHISALLO

Eine äußerst verführerische Kombination: ein Geschäft mit betörend schönen, windschlüpfrigen Rennmaschinen, eine Werkstatt, in der fallweise auch schöne Oldtimer gewartet werden, und ein Ristorante mit Appetit-anregender austro-mediterraner Küche.



Wien 5, Schönbrunner Str. 97,

Tel: 0677/612 95 880,

Di-Fr 11.30-22, Sa 10-23,

www.ghisallo.cc



2., VELOBIS

Velobis ist ein großes Fahrrad-Geschäft mit Angeboten für alle Preisklassen, das vor dreieinhalb Jahren ins ehemalige Gloriette-Kino einzog. Und dort auch ein Lokal mit moderner, junger österreichisch-afrikanischer Fusionsküche aufmachte.



Wien 14, Johnstr. 1-3,

Tel: 01/786 39 80,

Di-Fr 17-22, Sa 9.30-22, So 9.30-17,

www.velobis.com



3., RAD- & WANDERTREFF

Der Klassiker auf der südlichen Donauinsel. Bei Sonnenschein tummeln sich hier die Spaziergeher, Läufer, Skater und Radfahrer, es gibt zwar nur belegte Brote und Würstel, das ist an diesem schönen Ort aber auch okay.



Wien 22, Donauinsel km 3,1,

März-Okt., von 10 bis Einbruch der Dunkelheit



4., BAKERY IM HOTEL DANIEL

Das hippe Hotel Daniel hat ein Kunst-Boot von Erwin Wurm am Dach, eigene Bienenstöcke und Gemüsegärten ebendort, mit der Bakery eines der coolsten Frühstücks-Lokale der Stadt und Leih-Fahrräder um 10 Euro pro Tag.



Wien 3, Landstraßer Gürtel 5,

Tel: 01/901 31-903,

Mo-So 6.30-01,

www.hoteldaniel.com



5., CYCLIST

Das einfacher gehaltene Zweitlokal des vor zwei Wochen hier besprochenen „Eugen 21“ trägt den Radfahrer im Namen, geboten wird gesunde, frische, leichte Take away-Küche: Sandwiches, Salate und Gegrilltes sowie gut gemachter Kaffee.

Wien 10, Arsenalstr. 10,

Tel: 01/205 77 44-1234,

Mo-Fr 11-19, Sa, So 9-19,

www.andazviennaambelvedere.com



