Unwetter noch nicht vorbei: Das sind die Prognosen

Die Wetterberuhigung am Mittwochvormittag war nur vorläufig. Bereits im Lauf des Nachmittags kann es wieder zu kräftigen Regenschauern und Gewittern kommen, die von Oberkärnten her aufziehen. Die Gewittergefahr bleibt auch, vereinzelt kann es auch zu massiven Starkregenereignissen kommen, vor allem in den Abendstunden. Die Nacht soll aber wieder trocken verlaufen.

Bereits gestern, Dienstag, hatte es auf der Flattnitz 93 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben und das innerhalb von drei bis vier Stunden. In Villach waren es 97 Liter und in Arriach 118 Liter, sagte Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Klagenfurt: „Damit hat es hier in nur wenigen Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Juni.“