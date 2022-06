Mehr als 200 Verfahren: Hass im Netz gegen Kanzler-Gattin wurde teuer

Rami bemängelt von Anfang an die Täter-Opfer-Umkehr in der Angelegenheit. „Frau Nehammer ist Opfer von Hass im Netz geworden, nämlich durch die Veröffentlichung grob falscher Behauptungen“.

Da es in dem Fall bereits um Strafen und Vergleichssummen in sechsstelliger Höhe geht, hagelte es auch jede Menge Kritik von politischen Gegnern der ÖVP. Katharina Nehammer kündigte daraufhin an, Gelder aus den Verfahren für wohltätige Zwecke spenden zu wollen. Bekannt ist beispielsweise eine 15.000-Euro-Spende an Nachbar in Not im Zuge der Ukraine-Hilfe.